Марш на честь Бандери охоронятимуть міліція та Нацгвардія

Про це йдеться у повідомленні ВЗГ ГУМВС України в місті Києві.

Зокрема зазначається, що 1 січня 2015 року, відповідно до раніше поданої заявки, на Майдані Незалежності та Михайлівській площі відбудеться захід з нагоди 106-ї річниці від дня народження Степана Бандери.

«Охорону громадського порядку на зазначених територіях будуть забезпечувати близько трьохсот працівників столичної міліції і бійців Національної гвардії», - сказано в повідомленні.

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Столичні правоохоронці закликають киян і гостей столиці поводити себе цивілізовано, ставитися один до одного толерантно, не порушувати громадський порядок і сприяти працівникам міліції у виконанні їх функцій щодо охорони правопорядку.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська державна адміністрація отримала повідомлення від «Правого сектору» та ВО «Свобода» про намір провести 1 січня в столиці масові заходи з нагоди 106-ї річниці з дня народження Степана Бандери.