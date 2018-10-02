Кличко, Льюіс і Холіфілд відвідали центр допомоги дітям «Місто щасливих дітей»
Центр реабілітації «Місто щасливих дітей» обрали не випадково. Тут перебувають діти, які стали жертвами складних сімейних обставин. Працює центр у Києві вже 11 років. І за цей час його вихователі допомогли більш ніж трьом сотням дітей.
«Кожен з чемпіонів - це людина, яка доcягла в житті своєї мети. Це – успішні люди. І йшли вони до свого успіху з дитинства. Тому цим дітям зараз дуже важливо дарувати позитивні емоції, надихати їх, - підкреслив Кличко. – Ця соціальна акція, яку ми проводимо разом з WBC, всією боксерською родиною допоможе таким дітям. І навіть, якщо вони не стануть великими спортсменами, сьогоднішня зустріч буде великою мотивацією для них в житті», - відзначив Віталій Кличко.
«Я завжди беру участь у таких благодійних заходах, які організовує WBC. І мені дуже подобається сама атмосфера, яка тут панує», - заявив Евандер Холіфілд.
Нині в центрі перебувають 39 дітей. Понад 10% вихованців — сироти. Всі інші — ті, кого вилучили з неблагополучних сімей, де батьки вже позбавлені батьківських прав, або ж на стадії позбавлення. У деяких дітей через психологічні травми проблеми з розвитком.
Під час візиту до «Міста щасливих дітей» Віталій Кличко та чемпіони WBC подарували дітям боксерські рукавички зі своїми автографами, футбольні м’ячі, інше спортивне спорядження та гостинці. Але головне - діти мали змогу поспілкуватися з легендами світового боксу та показали їм невеличку виставу, яку підготували.
«Ми багато отримали від життя. І тепер наша місія – передавати свій досвід, ділитися увагою та емоціями з такими дітьми. Я дуже радію, що нам вдалося погратися з малечею і навіть розвеселити їх», - розповів журналістам Леннокс Льюіс.
Під час цього заходу меру столиці Віталію Кличку від Всесвітньої боксерської ради (WBC) вручили спеціальну нагороду за благодійність. «Це нагорода не мені. Це нагорода - нашому прекрасному місту», - підкреслив Кличко.
Нагадаємо, 56-тий конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC) 1 жовтня розпочався в столиці України. До Києва приїхали зірки світового боксу Леннокс Льюіс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес та багато інших. Прибули також президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Всього в столицю України для участі у конгресі приїхало близько 700 учасників зі 166 країн світу. Триватиме конгрес до 5 жовтня.