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Кличко, Льюіс і Холіфілд відвідали центр допомоги дітям «Місто щасливих дітей»

17:43, 02 жовтня 2018
Київ
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Кличко разом з легендами боксу відвідав центр допомоги дітям «Місто щасливих дітей» / kiev.klichko.org

Центр реабілітації «Місто щасливих дітей» обрали не випадково. Тут перебувають діти, які стали жертвами складних сімейних обставин. Працює центр у Києві вже 11 років. І за цей час його вихователі допомогли більш ніж трьом сотням дітей. 

«Кожен з чемпіонів - це людина, яка доcягла в житті своєї мети. Це – успішні люди. І йшли вони до свого успіху з дитинства. Тому цим дітям зараз дуже важливо дарувати позитивні емоції, надихати їх, - підкреслив Кличко. – Ця соціальна акція, яку ми проводимо разом з WBC, всією боксерською родиною допоможе таким дітям. І навіть, якщо вони не стануть великими спортсменами, сьогоднішня зустріч буде великою мотивацією для них в житті», - відзначив Віталій Кличко.

«Я завжди беру участь у таких благодійних заходах, які організовує WBC. І мені дуже подобається сама атмосфера, яка тут панує», - заявив Евандер Холіфілд. 

Нині в центрі перебувають 39 дітей. Понад 10%  вихованців — сироти. Всі інші — ті, кого вилучили з неблагополучних сімей, де батьки вже позбавлені батьківських прав, або ж на стадії позбавлення. У деяких дітей через психологічні травми проблеми з розвитком. 

Під час візиту до «Міста щасливих дітей» Віталій Кличко та чемпіони WBC подарували дітям боксерські рукавички зі своїми автографами, футбольні м’ячі, інше спортивне спорядження та гостинці. Але головне - діти мали змогу поспілкуватися з легендами світового боксу та показали їм невеличку виставу, яку підготували.

«Ми багато отримали від життя. І тепер наша місія – передавати свій досвід, ділитися увагою та емоціями з такими дітьми. Я дуже радію, що нам вдалося погратися з малечею і навіть розвеселити їх», - розповів журналістам Леннокс Льюіс.

Під час цього заходу меру столиці Віталію Кличку від Всесвітньої боксерської ради (WBC)  вручили спеціальну нагороду за благодійність. «Це нагорода не мені. Це нагорода - нашому прекрасному місту», - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, 56-тий конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC) 1 жовтня розпочався в столиці України. До Києва приїхали зірки світового боксу Леннокс Льюіс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес та багато інших. Прибули також президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Всього в столицю України для участі у конгресі приїхало близько 700 учасників зі 166 країн світу. Триватиме конгрес до 5 жовтня.

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