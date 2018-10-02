Кличко, Льюіс і Холіфілд відвідали центр допомоги дітям «Місто щасливих дітей»

Мер Києва, вічний чемпіон WBC Віталій Кличко разом з чемпіонами та представниками WBC відвідав центр допомоги дітям «Місто щасливих дітей» на Оболоні. Подібні заходи, спрямовані на допомогу дітям, Всесвітня боксерська рада влаштовує регулярно.

Центр реабілітації «Місто щасливих дітей» обрали не випадково. Тут перебувають діти, які стали жертвами складних сімейних обставин. Працює центр у Києві вже 11 років. І за цей час його вихователі допомогли більш ніж трьом сотням дітей.

«Кожен з чемпіонів - це людина, яка доcягла в житті своєї мети. Це – успішні люди. І йшли вони до свого успіху з дитинства. Тому цим дітям зараз дуже важливо дарувати позитивні емоції, надихати їх, - підкреслив Кличко. – Ця соціальна акція, яку ми проводимо разом з WBC, всією боксерською родиною допоможе таким дітям. І навіть, якщо вони не стануть великими спортсменами, сьогоднішня зустріч буде великою мотивацією для них в житті», - відзначив Віталій Кличко.

«Я завжди беру участь у таких благодійних заходах, які організовує WBC. І мені дуже подобається сама атмосфера, яка тут панує», - заявив Евандер Холіфілд.

Нині в центрі перебувають 39 дітей. Понад 10% вихованців — сироти. Всі інші — ті, кого вилучили з неблагополучних сімей, де батьки вже позбавлені батьківських прав, або ж на стадії позбавлення. У деяких дітей через психологічні травми проблеми з розвитком.

Під час візиту до «Міста щасливих дітей» Віталій Кличко та чемпіони WBC подарували дітям боксерські рукавички зі своїми автографами, футбольні м’ячі, інше спортивне спорядження та гостинці. Але головне - діти мали змогу поспілкуватися з легендами світового боксу та показали їм невеличку виставу, яку підготували.

«Ми багато отримали від життя. І тепер наша місія – передавати свій досвід, ділитися увагою та емоціями з такими дітьми. Я дуже радію, що нам вдалося погратися з малечею і навіть розвеселити їх», - розповів журналістам Леннокс Льюіс.

Під час цього заходу меру столиці Віталію Кличку від Всесвітньої боксерської ради (WBC) вручили спеціальну нагороду за благодійність. «Це нагорода не мені. Це нагорода - нашому прекрасному місту», - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, 56-тий конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC) 1 жовтня розпочався в столиці України. До Києва приїхали зірки світового боксу Леннокс Льюіс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес та багато інших. Прибули також президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Всього в столицю України для участі у конгресі приїхало близько 700 учасників зі 166 країн світу. Триватиме конгрес до 5 жовтня.