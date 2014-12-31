Кличко відкрив святкування Нового року на Софіївській площі

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Сьогодні тут, на Софійські площі, в різдвяному містечку, біля живої ялинки я хочу привітати вас з Новим роком! Той, що минає, був і складним, і трагічним, і вирішальним для країни. Але ми можемо сказати, що ми його вистояли, вистраждали і прожили, я вважаю, гідно. Ми стали і сильнішими, і добрішими. Ми згуртувалися в своїй рішучості перемогти. Українці показали як вони люблять свою країну і як цінують свободу! Ми, як ніколи до цього, почали цінувати увагу і підтримку своїх близьких і друзів, чуйність людей навколо і їхню готовність допомагати один одному», - сказав Кличко.

Читайте такожКитай зустрів Новий рік - в Пекіні, Шанхаї та Гонконгу запустили феєрверкиМер додав, що сьогодні, на жаль, не всі українці можуть святкувати Новий рік радісно і в мирній ситуації. «Найкращі патріоти зустрічатимуть 2015-й рік на передовій - в окопах і наметах. І загадають, як і всі українці, головне-щоб був мир. Нехай сьогодні звідси наше тепло, наша вдячність, наші думки про героїв підтримають їх і збережуть! Я бажаю всім мирного року, здоров’я, оптимізму і віри в перемогу добра», - наголосив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, упродовж новорічної ночі на гостей свята біля головної ялинки країни чекатимуть виступи зірок української естради. Ближче до опівночі вокальний ансамбль «Джерело» виконає «Многая літа» у супроводі оркестру «Київ-Класик».

Новий, 2015 рік на Софійській площі розпочнеться з виконання Гімну України.

О 01:30 1 січня 2015 року на Софійській площі відбудеться «Зірковий вертеп» – театралізоване дійство від мистецького об’єднання «Остання Барикада».