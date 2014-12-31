Завтра в Києві запрацює безкоштовна ковзанка біля Арки дружби народів

Про це повідомляє прес-служба КМДА. Раніше було підписане відповідне розпорядження Київської міської держадміністрації.

Зокрема, в повідомленні зазначається, що площа ковзанки становить майже 500 квадратних метрів, а її діаметр – 32 метри. Працюватиме вона щодня – у святкові та вихідні дні з 10:00 до 23:00, а в робочі дні – з 11:00 до 23:00.

Читайте такожУ центрі Києва засяяла головна новорічна ялинка України (фото, відео)Вхід на лід буде безкоштовним. Той, хто не має власних ковзанів, зможе орендувати їх у пункті прокату (вартість для дорослих – 50 грн, для дітей – 30 грн). У робочі дні до 16:00 діятиме 50% знижка на прокат ковзанів.

Нагадаємо, що ініціатором встановлення ковзанки стало керівництво Центрального парку культури і відпочинку, у якому нещодавно відкрився різдвяний ярмарок. Планується, що працюватиме ковзанка до 15 березня 2015 року, проте це залежатиме від погоди, підкреслюється в повідомленні.