Кличко нагородив кращих освітян столиці (фото)

Мер Києва Віталій Кличко напередодні дня вчителя відзначив кращих педагогів столиці.

«Хотів би подякувати кожному з вас. За ваші знання, ваші сили, енергію та час, які ви даруєте дітям, - відзначив мер Києва. - А наше завдання - зробити все, аби кожен з вас мав гідні умови для роботи і для життя», - сказав Кличко.

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Міський голова відзначив, що велику частину бюджету Києва, - 13 млрд грн – цього року виділили на сферу освіти. "Це більше, ніж на інші галузі, бо ми розуміємо, що інвестиції в наших дітей - це інвестиції в майбутнє нашої країни”, - наголосив Кличко.

Також він нагадав, що за останніх кілька років у столиці побудовано чи повністю відреконструювали 7 шкіл та 19 дитячих садків. Чергу в дошкільні заклади освіти вдалося скоротити з 15 тисяч дітей до трьох тисяч.

Мер також відзначив і проблему, яку сьогодні намагається розв"язати столична влада - нестачу коштів державної освітньої субвенції.

“Субвенцію держава нам заборгувала, ситуація сьогодні складна. Але ми, як міська адміністрація, робимо все, щоб і надалі фінансово підтримувати викладачів, наших освітян”, - сказав Віталій Кличко.

Під час святкового заходу в КМДА нагородили переможців та лауреатів ІІ міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018». Київською міською владою запроваджено виплату грошових премій переможцям та лауреатам у кожній номінації конкурсу: за перше місце педагоги отримають 14 892 грн (4 мінімальних зарплати) та по три і дві мінімальних зарплати виділять лауреатам, які посіли друге та третє місця - по 11 169 грн і 7 446 грн відповідно.

У свою чергу, Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України подарувала меру столиці пам’ятну монету «Серце віддаю дітям», випущену до 100-річчя Василя Сухомлинського.