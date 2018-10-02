Кличко: на конгресі WBC ми зібрали 200 тисяч доларів на облаштування боксерського залу в Маріуполі

У Києві, під час 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC) на благодійному аукціоні зібрали майже 200 тисяч доларів.

Кошти спрямують на облаштування одного з дитячих боксерських залів Маріуполя.

Зокрема, найдорожчим лотом аукціону стала рукавичка із підписом легендарного американського боксера Мухаммеда Алі. Їі продали за 55 тисяч доларів.

Також на аукціон виставили чемпіонський пояс Віталія Кличка за версією WBC. Автографи на ньому поставили Кличко та Леннокс Льюіс і Евандер Холіфілд. Продали пояс за 20 тисяч доларів. Виручили кошти і від продажу рукавичок з підписами Майка Тайсона, Віталія Кличка, Леннокса Льюіса та Евандера Холіфілда. За них дали 15 тисяч доларів. А велетенську рукавичку з підписами більш ніж 90 світових чемпіонів придбали за 17 тисяч доларів.

Серед лотів було і велике фото моменту легендарного поєдинку Віталія Кличка з Ленноксом Льюісом, що відбувся 15 років тому. Лот був проданий за 31 тисячу доларів.

“Соціальна складова в роботі WBC дуже важлива. І добре, що організація підтримує молодих спортсменів, дітей, які хочуть займатися спортом. І один з таких проектів сьогодні реалізується. Гроші, які ми зібрали на аукціоні, - майже 200 тисяч долларів - підуть на облаштування боксерського залу для дітей в Маріуполі. Ми маємо зробити все, щоб мрії дітей, підлітків здійснювалися”, - сказав Кличко.

Також на гала-вечорі конгресу відбулася церемонія нагородження. Зокрема, було названо букмекера року, голову комітету року, боксерську пару року, посла WBC, рефері року, суддю року, фотографа року. Відвідали благодійний вечір і українські боксери-чемпіони в різних версіях.

Нагадаємо, з 1 по 5 жовтня в Києві відбувається 56-й конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC). До столиці України приїхали світові легенди боксу Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес та інши. Прибули також президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Всього в столицю України для участі у конгресі приїхало близько 700 учасників зі 166 країн світу.