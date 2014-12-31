Амбулаторії та поліклініки Києва не працюватимуть 1 та 7 січня
Заклади охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та спеціалізовану амбулаторну медичну допомогу, не працюватимуть 1 та 7 січня.
Про це повідомляє сайт департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації, передає "Українська правда".
Під час новорічних та різдвяних свят столичні амбулаторії та поліклініки працюватимуть за таким графіком:
31 грудня – робочий, передсвятковий день (скорочений на 1 годину);
1 січня – вихідний, святковий день;
2 січня – робочий день (скорочений на 1 годину);
3 січня – вихідний день, за графіком суботи;
4 січня – вихідний день;
5 січня – робочий день;
6 січня – робочий, передсвятковий день (скорочений на 1 годину);
7 січня – вихідний, святковий день;
8 січня – за графіком суботи (для тих, хто працює за 5-ти денним робочим графіком, робочий день переноситься на суботу 31 січня 2015 року);
9 січня – за графіком суботи (для тих, хто працює за 5-ти денним робочим графіком, робочий день переноситься на суботу 14 лютого 2015 року);
10 та 11 січня – вихідний день.
"Робота закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, організована цілодобово (відповідно до затверджених графіків чергувань відділень на 2015 рік)", - відзначили у департаменті охорони здоров’я.