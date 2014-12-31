Амбулаторії та поліклініки Києва не працюватимуть 1 та 7 січня

Про це повідомляє сайт департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації, передає "Українська правда".

Під час новорічних та різдвяних свят столичні амбулаторії та поліклініки працюватимуть за таким графіком:

31 грудня – робочий, передсвятковий день (скорочений на 1 годину);

1 січня – вихідний, святковий день;

2 січня – робочий день (скорочений на 1 годину);

3 січня – вихідний день, за графіком суботи;

4 січня – вихідний день;

5 січня – робочий день;

6 січня – робочий, передсвятковий день (скорочений на 1 годину);

7 січня – вихідний, святковий день;

8 січня – за графіком суботи (для тих, хто працює за 5-ти денним робочим графіком, робочий день переноситься на суботу 31 січня 2015 року);

9 січня – за графіком суботи (для тих, хто працює за 5-ти денним робочим графіком, робочий день переноситься на суботу 14 лютого 2015 року);

10 та 11 січня – вихідний день.

"Робота закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, організована цілодобово (відповідно до затверджених графіків чергувань відділень на 2015 рік)", - відзначили у департаменті охорони здоров’я.