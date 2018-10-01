Льюіс назвав Кличка найскладнішим із своїх суперників

Чемпіони, через 15 років після поєдинку поділилися своїми тодішніми емоції та прокоментували найяскравіші моменти бою.

Вічний чемпіон WBC, мер Києва Віталій Кличко та легенда світового боксу Леннокс Льюіс зустрілися в боксерських рукавичках.

Такий вихід зірок боксу відбувся під час церемонії відкриття 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який вперше проводять у Києві.

Чемпіони, через 15 років після поєдинку поділилися своїми тодішніми емоції та прокоментували найяскравіші моменти бою. Не обійшлося й без жартів і обговорення питання, хто ж тоді переміг.

“15 років тому відбувся бій, про який до сьогоднішнього дня говорять мільйони людей у світі, - сказав Кличко. – Сьогодні наш ринг - ця сцена і можемо коментувати той бій”, - додав він.

Читайте такожУ Києві відкрився Конгрес WBC за участю легенд боксу

Зокрема, Кличко сказав, що, якби лікар тоді не зупинив бій через розсічення на обличчі в українця, він вже у наступному раунді поклав би Льюіса на ринг.

Також Кличко подякував Льюісу за те, що той бій дав йому шанс продемонструвати, що він – один із найсильніших боксерів світу.

“Леннокс дав мені шанс показати, що я – один із найсильніших боксерів світу. Всі фани боксу, коментатори оцінили мої вміння, - відзначив Кличко. - Сьогодні багато хто хоче побачити бій Кличко-Льюіс знову, але вибачте, на жаль, цього вже не буде”, - сказав мер Києва.

Леннокс Льюїс зауважив, що передивлявся бій близько 30 разів і дивився б його знову і знову. Він назвав Кличка найскладнішим із своїх суперників. “Це був прекрасний бій. І я хочу назвати тебе моїм найскладнішим суперником. Це був вражаючий бокс, - сказав Льюїс. - Якщо б Віталій щось тут сказав про мою маму, я, можливо, побився б з ним зараз, але він дуже хороший”, - пожартував Леннокс Льюіс.

Також бій чемпіонів прокоментував і лікар Пол Уоллес, який зупинив тоді поєдинок через сильне розсічення на обличчі у Віталія Кличка. Кличко жартома запитав у лікаря, чи Льюіс домовлявся з ним про припинення бою.

“Я знаю, що ви билися як чемпіони. І я знаю, що ти, Віталій, міг віддати свій зір за цей пояс. Але у тебе велике майбутнє. В спорті ти все довів.Тепер доводиш в іншому» - сказав Уоллес.

Як відомо, президент WBC вручив Кличку новий пояс з українським прапором.