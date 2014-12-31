У Києві термін повірки квартирних лічильників води продовжать до 1 березня

Як повідомили в прес-службі КМДА, такого компромісу досягли столична влада і виконавці комунальних послуг - ПАТ «АК «Київводоканал» та ПАТ «Київенерго», заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

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В подальшому, якщо перевірка квартирних приладів обліку не буде проведена, нарахування плати споживачам за послуги з водопостачання буде здійснюватися за показаннями будинкових приладів обліку.

«Враховуючи велику кількість споживачів, для яких з'явилася необхідність здійснити перевірку або встановлення нового приладу обліку, прийнято рішення перенести кінцевий термін з 1 січня на 1 березня 2015 року. Ми прагнемо уникнути будь-яких черг та незручностей, які виникають під час масових звернень до установи і організації, що займаються перевіркою», - повідомив заступник голови КМДА.

За словами Петра Пантелєєва, установка і перевірка лічильників дозволить уникнути в подальшому випадків некоректних нарахувань оплати за водопостачання. Крім того, жителі міста платитимуть лише за фактично спожиту послугу, що спонукатиме їх до економії.

«Для квартирних засобів обліку води міжперевірочний інтервал складає 3 або 4 роки, залежно від типу лічильника. Але на практиці доведено, що вже після шести років експлуатації прилад обліку не проходить перевірку, що також необхідно враховувати мешканцям», - зазначив заступник голови КМДА.