Святкування Нового року на Софійській площі почнеться о 20:00

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, упродовж вечора на гостей свята біля Головної новорічної ялинки країни чекатимуть виступи зірок української естради. Ближче до опівночі вокальний ансамбль «Джерело» виконає «Многая літа» у супроводі оркестру «Київ-Класик».

Новий 2015 рік на Софійській площі розпочнеться з виконання Гімну України.

Читайте такожУ новорічну ніч метро в Києві працюватиме до 3:30, а автобуси ходитимуть до 4:30О 1:30 1 січня 2015 року на Софійській площі відбудеться «Зірковий вертеп» – театралізоване дійство від мистецького об’єднання «Остання Барикада».