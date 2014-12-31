Святкування Нового року на Софійській площі почнеться о 20:00
10:21, 31 грудня 2014Київ
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31 грудня о 20:00 Київський міський голова Віталій Кличко привітає киян та гостей столиці з Новим роком та дасть старт святкуванням на Софійській площі, які розпочнуться виступом симфонічного оркестру.
Святкування розпочнеться о 20:00 з привітання Кличка / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, упродовж вечора на гостей свята біля Головної новорічної ялинки країни чекатимуть виступи зірок української естради. Ближче до опівночі вокальний ансамбль «Джерело» виконає «Многая літа» у супроводі оркестру «Київ-Класик».
Новий 2015 рік на Софійській площі розпочнеться з виконання Гімну України.
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