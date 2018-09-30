Про трагедію Бабиного Яру треба пам’ятати щодня, а не лише напередодні трагічної дати - Кличко

Мер підкреслив, що для нього є принциповим завданням побудувати Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» в Києві.

Згадувати про жертв трагедії Бабиного Яру не лише напередодні трагічної дати, а пам’ятати кожного дня закликав українців мер Києва Віталій Кличко.

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«Віддаючи шану жертвам Голокосту, страшної світової трагедії, ми не повинні забувати про те, що Бабин Яр є місцем спільної пам’яті про людей різних національностей, чиє життя обірвалося тут. І про ці болючі і страшні сторінки історії треба згадувати не лише напередодні трагічної дати, а пам’ятати кожного дня. Не замовчувати, як це робилося в радянські часи. Не заговорювати і не відводити погляд», – підкреслив Віталій Кличко.

Він зазначив, що сьогодні український народ і все міжнародне співтовариство вшановують пам’ять жертв Бабиного Яру. Сімдесят сім років тому, у вересні 1941 року, в урочищі Бабин Яр сталася страшна трагедія. Понад 100 тисяч людей були вбиті і поховані у братській могилі. Більшість закатованих були євреї, які мешкали у Києві та його околицях. З того часу Бабин Яр став одним із символів Голокосту, жахливого злочину нацистів.

Мер столиці також закликав згадати і подвиг Праведників Бабиного Яру. «Це має бути увічнення пам’яті і тих, хто загинув, і тих, хто рятував людей від смерті – праведників, які ризикуючи своїм життям, рятували євреїв та військовополонених», – наголосив Віталій Кличко.

Також мер вкотре підкреслив, що для нього є принциповим завданням побудувати Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» в Києві.

«Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» в Києві має бути такого ж рівня, як Яд Вашем в Єрусалимі та Меморіал Голокосту у Вашингтоні. І я, як мер Києва, докладу всіх зусиль, щоб реалізувати цей проект. Переконаний, що до цього процесу мають долучатися якомога більше людей», – наголосив Київський міський голова