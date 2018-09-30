На 4 столичних вулицях почали евакуацію автівок, які блокують рух – КМДА

Основна увага прикута до центру столиці.

На дорогах Києва має бути порядок незалежно від того, наскільки повною мірою працює закон. На цьому наголосив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Він нагадує – тільки за перший день вступу в дію закону у місті евакуювали 23 авто-порушники правил дорожнього руху.

«Основна увага, звичайно, прикута до центру. Прибираються авто, що порушують правила паркування у критично завантажених місцях: на Бессарабці – як безпосередньо довкола ринку, так і на переході на Басейну, особливо поблизу «Гуліверу», де з чотирьох існуючих смуг рухаються лише дві. Такі ж проблеми маємо на Михайлівський та Софійській. Перелік вулиць розширюватиметься, евакуатори прибиратимуть автівки, що припарковані незаконно та заважають руху транспорту з інших вулиць», – підкреслив Дмитро Давтян.

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Він зазначає: у центрі на критих паркінгах створено понад 4000 паркомісць, більшість з яких донедавна стояли порожніми.

«Зараз ситуація змінюватиметься, адже евакуація вартує у середньому 1500 гривень, а це точно дорожче, ніж паркінг, особливо якщо використовувати талони та абонементи. Це не лише законно, але й безпечно та зручно. Адже комфорт перебування у місті – це відповідальність і влади та комунальних структур, і мешканців та гостей», – підсумував заступник голови КМДА.