Австрійці можуть добудувати «Охматдит» під держгарантії

На завершення будівництва лікарні в бюджеті-2015 передбачено 500 млн грн / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він зауважив, що на завершення будівництва цієї дитячої лікарні у державному бюджеті на 2015 рік передбачено 500 млн грн.

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«Але до нас приїжджали австрійці, і є дискусія про те, що вони готові під державні гарантії взяти на себе добудову «Охматдиту». Щоправда, тоді, коли приїжджав сюди австрійський канцлер, це питання не було підняте з боку органів державної влади Австрії, тому зараз ми працюємо над тим, щоб остаточно узгодити реальність проекту по добудові «Охматдиту» нашими австрійськими партнерами», - наголосив Яценюк.