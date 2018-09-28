Кличко: Ми змусимо забудовника повернути басейн «Чайка» киянам

Мер Києва нагадав, що у 2001 році на території Сирецького парку була приватизована будівля басейну "Чайка". Після цього басейн закрили та вже багато років приміщення руйнується.

Міська влада робить все, щоб повернути басейн "Чайка" у власність громади та привести спортивний об'єкт до належного стану.

Про це мер Києва Віталй Кличко заявив у коментарі журналістам після відкриття парку "Сирецький" у Шевченківському районі столиці.

Він нагадав, що в 2001 році на території Сирецького парку була приватизована будівля басейну "Чайка". Після цього басейн закрили і вже багато років приміщення руйнується.

"Ми звернулися до власника, щоб він повернув басейн у комунальну власність чи за свої кошти відремонтував об'єкт, - відзначив Кличко. - Ми знаємо про плани побудувати тут хмарочос на 25 поверхів. І не допустимо цього. Тут буде басейн. Ми повернемо приміщення громаді, як повернули раніше Київський велотрек, парк "Наталка", інші об"єкти", - додав він.

За словами міського голови, столична влада звернулася до прокуратури щодо законності приватизіції басейну "Чайка". Прокуратура порушила кримінальну справу.

"Наше завдання, щоб діти і дорослі, які мешкають в цьому районі, мали можливість плавати в басейні, займатися спортом. І ми робимо все, щоб повернути в муніципальну власність цей об'єкт. На місці стадіонів та парків не повинні виростати хмарочоси", - відзначив Віталій Кличко.