У Києві відкрили оновлений Сирецький парк з LED-освітленням та системою автополиву

Мер Києва Віталій Кличко відкрив оновлений Сирецький парк в Шевченківському районі столиці.

Кличко відкрив оновлений Сирецький парк з LED-освітленням, системою поливу та альтанками.

"Сьогодні ми відкриваємо оновлений Сирецький парк. Місцеві мешканці знають, що ця зона відпочинку була в занедбаному стані. Тепер вона виглядає гарно, сучасно і люди задоволені. Цього року ми запланували оновити в столиці 10 парків та скверів», - сказав Кличко.

Невдовзі, зауважив він, мешканці мікрорайону «Троєщина» також матимуть свою сучасну зелену зону відпочинку вздовж проспекту Шухевича, повідомляє прес-служба Кличка.

Площа Сирецького парку – 22 гектари. Капітальний ремонт поки зробили на 4,5 гектарах. У парку вимостили доріжки плиткою-ФЕМ, встановили 4 альтанки, сучасне LED-освітлення, нові лави, урни для сміття, облаштували новий газон та систему поливу. Працює тут пункт охорони та розпочали роботи з монтажу системи відеоспостереження. Буде в парку згодом і доступ до інтернету.

Для швидкого та комфортного орієнтування у парку також встановили навігаційні покажчики та інформаційні тумби.

Для дітей у Сирецькому парку встановили два ігрових майданчики із сучасним покриттям, пісочницю. Один з майданчиків - зручний для діток з інвалідністю.

Для активного відпочинку дорослих у парку є антивандальний спортивний майданчик з тренажерами і мультифункціональний майданчик для гри у волейбол та баскетбол, є тенісні столи, окремі шахові зони. В оновленій зоні відпочинку з’явився і будиночок садівника, і додаткова громадська вбиральня, яка враховує потреби мам з дітьми та людей з інвалідністю. Планують відновити танцювальний майданчик та облаштувати галявину для медитацій.

Вздовж парку по вулиці Парково-Сирецька облаштовано тротуар, а також кармани для паркування авто, встановлене сучасне LED-освітлення.

Вартість капітального ремонту парку – 31 млн. гривень.

Всього, відзначив Кличко, цього року на оновлення парків та скверів столична влада виділила рекордну суму - понад 200 млн грн.

Також мер Києва вручив сертифікат на набір паркових шахів дитячому шаховому клубу “Товариш”. В клубі сьогодні займається 270 учнів. Серед вихованців клубу - одна чемпіонка Європи та 2 чемпіони України.

Нагадаємо, тільки цього року в столиці після капремонту до Дня міста відкрили першу чергу оновленого парку “Володимирська гірка”. Потім - парк «Відрадний» в Солом’янському районі, першу чергу парку «Перемога» в Дніпровському районі. Сквер на Подолі біля кінотеатру “Жовтень” та другу чергу парку «Наталка». Першу чергу парку "Муромець" та скульптуру Іллі Муромця.