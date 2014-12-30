Кличко обіцяє презентувати бюджет Києва в першій половині січня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам.

Мер зазначив, що міський бюджет сформують на основі вже ухваленого державного бюджету на 2015 рік.

Разом з тим, за його словами, наразі він ще не ознайомився “з чітким планом державного бюджету, бо, на жаль, не мав можливості - це 400 сторінок в презентації”.

Водночас Кличко запевнив, що в найближчі дні цей документ буде вивчений, і на його основі буде сформовано бюджет столиці.

“Я тільки що спілкувався з головою бюджетної комісії Київради Андрієм Странніковим. І ми запрошуємо всіх представників ЗМІ на презентацію міського бюджету, яка відбудеться в січні, в першій половині”, - заявив Кличко.

Читайте такожКличко обіцяє розробити єдиний стандарт вигляду МАФівПерший заступник голови КМДА Ігор Ніконов, у свою чергу, в коментарі журналістам зазначив, що бюджет держави сформований за зовсім новою схемою, і, відповідно, по-іншому формуватиметься бюджет міста. Зокрема, за його словами, держава бере на себе забезпечення фінансування сфери освіти та медицини, виділяючи для цього на всю державу субвенції.

“Вони повинні визначити той мінімум, який конституційно гарантується. Зразу скажу, що ми з цим мінімумом не згодні, бо в Києві він вищий, і нам доведеться з місцевого бюджету гроші додавати туди”, - підкреслив Ніконов.

В той же час він відзначив, що є діалог з урядом: “Вони чують нас, ми їх. Будемо дивитись, що отримаємо в результаті”.

За його словами, на виконання функцій столиці в держбюджеті “стоїть 0”.

“Тобто, на інфраструктурні проекти, будівництво метро, доріг, мостів - на це грошей нема. Будемо шукати джерело доходів, бізнес треба розвивати. Це в нас єдиний шлях”, - сказав Ніконов.

При цьому він зауважив, що Київ матиме 40% ПДФО, 10% - податку на прибуток, отримає субвенцію близько 5 млрд грн на освіту та медицину.

“Це наші основні доходи в загальний фонд. І у цей же фонд ще перенесений єдиний податок. Тепер ми будемо дивитись на видатки, якими вони будуть”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, під час останньої сесії Київради Странніков заявив журналістам, що прийняття бюджету міста на 2015 рік очікується до кінця січня. Він звернув увагу, що після затвердження державного бюджету, на основі показників якого формується міський, столична влада планує все ж таки провести обговорення головного кошторису міста на початку січня, після чого він буде переданий на затвердження в Київраду.

Як відомо, в ніч з 28 на 29 грудня був прийнятий державний бюджет України на 2015 рік.