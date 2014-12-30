Кличко обіцяє розробити єдиний стандарт вигляду МАФів

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час засідання комісії з питань розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, повідомили УНІАН у прес-службі мера.

«Ми вже завершуємо роботу над визначенням місць встановлення МАФів. Наступний крок – це розробка і узгодження зовнішнього вигляду тимчасових споруд. Місто не повинне виглядати як суцільний базар, а тимчасові споруди - псувати його зовнішній вигляд. Має бути розроблений єдиний стандарт вигляду МАФів. Намети, тенти та «сарайчики» мають відійти у минуле – місце для торгівлі повинне виглядати гідно і по-європейськи", - наголосив Кличко.

Мер столиці зазначив, що робота комісії забезпечить прозорі ухвалення рішень щодо МАФів у Києві. «Найголовніше, чого ми очікуємо від комісії – це публічність, прозорість та справедливість в ухваленні рішень. Це стосується усіх напрямків роботи столичної влади, в тому числі, і у питанні розташування МАФів», - сказав міський голова.

Кличко також вкотре закликав представників та власників МАФів увійти до робочої групи, яка займається напрацюванням рішень щодо розміщення тимчасових споруд, та брати участь у її роботі.

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