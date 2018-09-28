Київські паркувальні талони змінилися: тепер в них з'явилося поле для номера автомобіля

Таким чином введено правило, що талон закріплюється за конкретною однією машиною. Вартість талонів при цьому не змінюється.

У Києві змінили дизайн паркувальних талонів та ввели поле для обов’язкового заповнення номеру автомобілю. Таким чином талон закріплюється лише за однією машиною.

Читайте такожУже звільнено більше 50 паркувальників, які вимагали у водіїв гроші - Кличко

У Києві змінили дизайн паркувальних талонів і з 1 жовтня змінюються правила їх використання.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА у Facebook та прес-служба КМДА. «Відтепер на талоні з’явилось поле для обов’язкового заповнення номеру автомобілю. Таким чином талон закріплюється лише за однією машиною. Без заповнення талон вважається недійсним», - зазначають у Департаменті.

Вартість талону не змінюється. Так, абонемент на всіх зонах на місяць коштує – 630 грн.; у II та III зонах - 441 грн.; у III зоні - 315 грн.

Нагадується, що придбати паркувальний талон чи абонемент можна: в кіосках ТурІнфо, Союздрук, Т-кіосках; безпосередньо в КП «Київтранспарксервіс», а також за допомогою онлайн сервісу системи ГіОЦ.

З переліком пунктів реалізації талонів можна ознайомитись на сайті Київтранспарксервісу за посиланням.