Рейтинг кандидатів в президенти України у Києві очолила Тимошенко - опитування

В порівнянні з рейтингами загальнонаціональними, суттєвих розбіжностей з симпатіями киян немає, але є певні відмінності.

В Києві лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко очолює рейтинг кандидатів в президенти України, а на другому місці з незначним відривом нинішній голова держави Петро Порошенко.

Про це повідомив директор Seetarget Олексій Боровський на брифінгу в Києві, представляючи проведене компанією соціологічне дослідження «Київ у фокусі соціології. Електоральні рейтинги та потенціал кандидатів у мери м. Києва» .

На брифінгу були присутні директор компанії Seetarget Олексій Боровський, журналіст, оглядач міжнародної політики, експерт з мас-медійних комунікацій Тарас Семенюк і голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко.

Дослідження проводилося з 7 по 10 вересня. Воно проведено методом особистих інтерв’ю (face-to-face). Репрезентативне за статтю та віком, вибірка 804 респонденти. Похибка вимірювання складає не більше 2,1-3,6%.

Він зазначив, що список рейтингів кандидатів у президенти серед киян очолила Юлія Тимошенко, за яку готові проголосувати близько 13,2% серед усіх опитаних, а за Петра Порошенка готові віддати свій голос близько 11%. За його словами, на третьому місці Анатолій Гриценко – 7,5%, а далі: Володимир Зеленський – 6,3%, Святослав Вакарчук – 5,1%.

Боровський зазначив, що за представника «Опозиційного блоку» Юрія Бойка готові проголосувати 4,5% опитаних, а за Вадима Рабіновича-3.5%. За його словами, такі їх результати можуть свідчити про те, що в наступному складі міської ради може бути фракція «Опозиційного блоку».

Також за кандидатуру Андрія Садового готові на президентських виборах проголосувати 3,5% опитаних киян, за Євгена Мураєва-3.3%, Олега Ляшка-2,5%, Олега Тягнибока-2,4%, Валентина Наливайченка та Сергія Тігіпка-по 1,3%, Ольгу Богомолець та Віталія Кличка- по 1,1%, а у всіх інших менше 1% підтримки.

Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко, коментуючи дане опитування зазначив, що в порівнянні з рейтингами загальнонаціональними, суттєвих розбіжностей з симпатіями киян немає, але «певні відмінності є». За його словами, лідирує в Києві , як і по всій Україні Юлія Тимошенко, але в Києві «на міцному другому місці є Петро Порошенко, який відстає від Юлії Тимошенко лише на 2%, а по країні в цілому відставання є більшим і там Порошенко знаходиться в групі фаворитів, які претендують на вихід в другий тур і там рейтинги майже однакові». «Тобто рейтинг Порошенка в Києві вищий ніж в цілому по Україні, але в той же час в нього високий антирейтинг (50,1%)і він такий самий як по країні»- додав політолог.

Коментуючи рейтинг Віталія Кличка як кандидата на посаду президента України (1.1%), Фесенко зазначив, що «його сприймають як мера Києва , хоча з критичними зауваженнями, але загальнонаціональний рейтинг такий самий в нього як і в Україні-1%, тобто його не бачать загальнонаціональним лідером». Політолог зазначив, що є багато розмов про те, що може з’явитися якийсь альтернативний політичний проект- БПП і Народному фронту і Віталій Кличко може стати альтернативним лідером. Фесенко наголосив, що опитування показує, що це не так і Кличко зараз аж ніяк не може претендувати на загальнонаціонального лідера.