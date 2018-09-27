Віталій Кличко і Леннокс Льюїс готують любителям боксу сюрприз до 56-му конгресу WBC в Києві

Київ стає боксерською столицею. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час спільної прес-конференції з президентом Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейманом у Києві.

«У травні цього року ми з президентом Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейманом підписали символічний контракт на проведення у Києві 56 конгресу WBC. Підписали ми його на боксерських рукавичках. І от лічені дні залишаються до початку цієї важливої події», - зазначив Кличко.

Він повідомив, що участь у конгресі підтвердили легенди світового боксу Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес, Олександр Усик. Всього в столицю України прибудуть близько 700 учасників конгресу зі 160 країн світу. В їх числі - чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери.

Відбудеться у Києві і зустріч двох легенд світового боксу - Віталія Кличка та Ленокса Льюіса, поєдинок яких на рингу 15 років тому залишив багато питань щодо того, хто ж тоді переміг.

«Я можу сказати, що це буде цікава зустріч. Нехай поки залишиться інтрига. Ми готуємо маленький сюрприз. Леннокс Льюїс готовий. Я - також», - сказав Кличко.

«Можу без перебільшення сказати, що нас очікує багато сюрпризів. Київ стає боксерською столицею! Всі 6 днів тут, в столиці України, будуть відбуватися різноманітні події: шоу, зустрічі з шанувальниками боксу, благодійні заходи. Але більша частина конгресу – це робочі зустрічі, під час яких вирішуватимуть подальшу стратегію розвитку боксерської ради», - заявив міський голова.

У свою чергу президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман поділився своїми враженнями від перебування у Києві. Він підкреслив, що українська столиця - дуже гарне та безпечне місто. Він також високо оцінив підготовку до конгресу. Президент WBC заявив, що нині розглядається можливість проведення титульних боїв під егідою Всесвітньої боксерської ради саме в столиці України.

«Я дуже радий бути у Києві. Я тут не вперше і бачу, як змінюється місто, стає красивішим та сучаснішим. Погода не дуже тепла, але моє серце зігрівають посмішки українців. Весь світ спостерігатиме за тим, що буде відбуватися тут – у Києві. Я вважаю, що цей конгрес стане одним з найкращих», - підкреслив Маурісіо Сулейман.

За словами Віталія Кличка, програма конгресу буде цікавою і насиченою. В понеділок, 1 жовтня, відбудеться офіційне відкриття на Поштовій площі. А вже ввечері того ж дня проведуть благодійний аукціон, кошти виручені з якого спрямують на облаштування одного зі спортивних залів Маріуполя. На аукціон, зокрема, виставлять оригінальні чемпіонські пояси легенд WBC.

У вівторок, 2 жовтня, учасники конгресу відвідують дитячий будинок на Оболоні. Соціальна складова - важлива в роботі WBC.

А з 15-тої години, у вівторок, у торговому центрі Gulliver відбудеться автограф-сесія. Участь в ній візьмуть Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Олександр Усик і Віталій Кличко. Також у рамках заходу відбудуться конкурси і цікаві розіграші для фанів боксу. Вхід вільний. Того ж дня гості конгресу відвідають “Вечір боксу” в столичному Палаці спорту.

В середу, 3 жовтня, відбудеться шоу талантів серед боксерів.

А в п’ятницю, 5 жовтня, всі охочі зможуть відвідати Залу Слави українського боксу, який відкриють 29 вересня, та музей братів Кличків.