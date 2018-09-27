Київрада підтримала ініціативу Кличка: до 2020 року в столиці облаштують 125 тисяч паркомісць

У Києві до 2020 року планують облаштувати 125 тисяч паркомісць

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати в першому читанні підтримали внесення змін до Концепції розвитку паркувального простору в місті Києві.

Кількість автомобілів у столиці постійно зростає. В таких умовах особливо гостро стоїть питання вільного пересування містом та створення достатньої кількості місць для паркування транспортних засобів. На поліпшення ситуації якраз і спрямована відповідна Концепція. Документ передбачає збільшення кількості паркомісць для денного та нічного паркування.

«Запропонована Концепція передбачає підвищення рівня якості та надання послуг з паркування. Також ми плануємо запроваджувати інноваційні технології при оплаті послуг за паркування. Наразі прописано послідовне збільшення паркомісць на майданчиках для денного та нічного паркування. Ми розраховуємо, що їхня кількість зросте з 25 тисяч до 125 тисяч. Тобто ми плануємо до кінця 2020 року щорічно облаштовувати 20 тисяч паркомісць», - розповів директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА) Сергій Симонов.

Відповідно до Концепції, перехоплюючі паркінги можуть з’явитися на Вишгородському, Чернігівському, Бориспільському, Дніпропетровському, Одеському, Житомирському та Ірпінському напрямках. Загалом розглядається можливість облаштування 23-х таких майданчиків. Також заплановано поступове облаштування місць для підзарядки електромобілів на паркувальних майданчиків. Зокрема планується щорічно до 2020 року 5% паркомісць облаштовувати такими системами.

Зазначену Концепцію мають доопрацювати у питаннях підвищення рівня дотримання правил паркування та оплати послуг.