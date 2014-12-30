Тролейбуси на Троєщині відновили рух
10:39, 30 грудня 2014Київ
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На Троєщині в Києві відновлено рух тролейбусів, що був заблокований через обрив контактного проводу.
Рух тролейбусів відновлено / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».
«О 9:25 рух тролейбусів маршрутів №30, 31, 50, 50к відновлено за постійними схемами руху», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожКличко: Навіть директор метро не знає чітку кількість пасажирів та жетонів у продажуЯк повідомляв УНІАН, сьогодні з 07:15 у зв’язку з обривом контактного проводу тролейбусної мережі на перетині проспекту Маяковського та вулиці Сабурова було заблоковано рух тролейбусів маршрутів №30, 31, 50, 50к.
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