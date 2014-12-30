Тролейбуси на Троєщині відновили рух

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

«О 9:25 рух тролейбусів маршрутів №30, 31, 50, 50к відновлено за постійними схемами руху», - йдеться в повідомленні.

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