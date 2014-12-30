Кличко: Навіть директор метро не знає чітку кількість пасажирів та жетонів у продажу

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю телеканалу TBi.

«На сьогодні навіть директор метрополітену не може чітко сказати, яка кількість людей їздить в метро і скільки жетонів продається. Тому, декілька місяців назад і затримали касира, в якого вилучили понад мільйон гривень. В усьому світі працює електронна система, яка фіксує, скільки людей користується метрополітеном, хто на якій станції зайшов і на якій вийшов», – підкреслив мер, якого цитує Прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Читайте такожКличко анонсував знесення незаконних забудов у столиці після Нового рокуВін також додав, що за рахунок автоматизації процесу київська влада сподівається збільшити дохід від проїзду на 20-30%.

«За експертними оцінками, програма електронний квиток дасть метрополітену 20%, а то й 30% прибутку. А це – кошти, які підуть на розвиток і оновлення метро», – наголосив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2013 року тодішній голова КМДА Олександр Попов поставив завдання перед профільними службами вирішити всі необхідні питання для того, щоб розпочати впровадження нової системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, як наземному, так і в метро, з 1 січня 2014 року. Пізніше в КМДА повідомили, що введення єдиного електронного квитка відкладається.

У вересні 2014 року заступник голови КМДА Ігор Ніконов повідомив, що з метою скорочення витрат на збір коштів за проїзд у транспорті Київ має намір якнайшвидше запровадити електронний квиток. «Ми плануємо запровадити електронний квиток вже з наступного року. Це дасть змогу киянам сплачувати проїзд не лише карткою киянина, а й банківською карткою чи навіть за допомогою мобільного телефону. Крім того, пасажир зможе вибрати для себе найбільш зручний та вигідний варіант оплати проїзду – на весь день або на конкретну відстань чи маршрут», – сказав Ніконов.