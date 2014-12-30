Метрополітен просить пасажирів бути "особливо уважними" під час свят

Як повідомляє сайт підприємства, звернення пов’язане з тим, що останнім часом почастішали випадки позаштатних ситуацій в метро.

Читайте такожУ новорічну ніч столичне метро працюватиме до 3:30

Зокрема, пасажирів просять дотримуватися правил користування метрополітеном, повідомляти про задимлення, пожежі та інші ситуації, які можуть вплинути на безпеку перевезень пасажирів, уважно слухати оголошення по гучномовцю на станціях.

"У складний для країни час, коли можливі диверсії та загроза терористичного акту просимо киян та гостей столиці звертати свою увагу на речі, які викликають підозру та повідомляти про це співробітникам метрополітену або представникам міліції, що чергують на станціях", - йдеться в повідомленні.

У КП відзначили, що сьогодні також спостерігаються депресивні настрої у пасажирів: лише за минулий тиждень у метро сталося дві спроби самогубства.

"Тож закликаємо киян бути небайдужим один до одного та у разі необхідності надати допомогу тим, хто поряд", - закликали у КП.