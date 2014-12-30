На Троєщині заблоковано рух тролейбусів 4 маршрутів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«У зв’язку з обривом контактного проводу тролейбусної мережі на розворотному кільці на перетині проспекту Маяковського та вулиці Сабурова 30 грудня з 7 год. 15 хв. рух тролейбусів маршрутів №30, 31, 50, 50к заблоковано», - йдеться в повідомленні.

Роботу тролейбусів маршрутів організовано за скороченими схемами руху:

- «Залізнична станція «Зеніт» - станція метро «Дарниця»;

- «Залізнична станція «Зеніт» - Ленінградська площа.

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