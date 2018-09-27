Київрада просить нардепів розширити межі столиці - приєднати Коцюбинське

Депутати Київради згодні приєднати до триторії Києва селище Коцюбинське, яке є анклавом столиці.

Київрада згодна приєднати селище міського типу Коцюбинське до Києва і направила до Верховної Ради України відповідне звернення про зміну меж столиці за рахунок приєднання цього населеного пункту.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення направити звернення до парламенту щодо включенням до території Києва селища Коцюбинського, підтримали 90 із 96 депутатів.

Проект рішення розглядався як невідкладний, його вніс до порядку денного заступник Київського міського голови-секретар Київради Володимир Прокопів.

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Перед депутатами виступила голова Коцюбинської селищної ради Ольга Матюшина, яка поінформувала про результати проведених 3 березня громадських слухань щодо приєднання до Києва. За її словами, 61% учасників цих слухань - місцевих жителів Коцюбинського висловився за приєднання до столиці.

Вона зазначила, що мешканці селища переважно працюють в Києві і хочуть однакові права з рівноцінним доступом до адмінпослуг та соціальних послуг і можливостей. Вона закликала Київраду підтримати мешканців Коцюбинського.

«Селище міського типу Коцюбинське є анклавом міста Києва і не має шляхів автомобільного сполучення із жодним населеним пунктом, окрім міста Києва. Коцюбинське не входить до жодного адміністративного району міста Києва, проте «штучно» підпорядковано в сферах освіти та медицини Ірпінській міській раді», –наголошується, зокрема, у зверненні.

Відтак депутати Київради просять народних депутатів, «зважаючи на необхідність розвитку та розширення міста Києва, розглянути питання про розширення меж міста Києва шляхом приєднання Коцюбинського».