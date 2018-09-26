Кличко вимагає від забудовника зупинити конфліктне будівництво на Осокорках до рішення суду

Мер Києва Віталій Кличко закликав забудовника зупинити будівництво поблизу озер на Осокорках до моменту ухвалення рішення в суді.

Про це мер заявив під час зустрічі з представниками забудовника, громадськими активістами, керівниками профільних департаментів КМДА та поліції.

«Такі конфлікти не повинні вирішуватися шляхом протистояння. Не повинно бути безладів. Вирішувати всі питання, шукати компромісів необхідно за столом переговорів. Тому я звертаюсь до забудовника – спілкуватися з людьми, - заявив Кличко. – Я пропоную всім сторонам запровадити мораторій на будь-які дії. І нехай юристи доводять позиції сторін, а суд ухвалює рішення», - відзначив Кличко.

Мер звернувся до представників компанії-забудовника зробити детальний макет забудови цієї території з урахуванням інтересів громади навколишніх мікрорайонів. Також Кличко надав протокольне доручення профільним службам КМДА здійснити перевірку планів будівництва на спірній території.

Він відзначив, що ці території були визначені як перспективні для забудови ще кілька десятиліть тому.

«Кожного року в Київ приїжджає жити і працювати понад 200 тисяч людей. І місто буде рости, хочемо ми цього чи ні», - сказав Кличко.

Мер зазначив, що під час отримання дозвільної документації, в 2005 році, компанія забудовник внесла в план будівництво соціальної інфраструктури. Насамперед садочків, шкіл. Також, за планом, повинна бути створена рекреаційна зона навколо озер загальною площею близько 180 гектарів. "І дотримання зобов"язань ми контролюватимемо", - наголосив Віталій Кличко.

Мер закликав усі сторони дотримуватися законності і діяти виключно в правовому полі.