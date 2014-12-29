ДАІ повністю перекриє центр Києва на Новий рік

Рух буде заборонений у період з 18-ї години 31 грудня до 6:30 1 січня на вулицях навколо Софіївської площі: Володимирській на ділянці від Золотоворітської до Великої Житомирської, Володимирському проїзді та Рильському провулку.

Про це повідомляє Управління ДАІ м. Києва.

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Крім того, водії не зможуть припаркувати свій автотранспорт у центрі міста з 16-ї години 31 грудня на вулицях: Софійська (від Володимирської до Майдану Незалежності); Мала Житомирська (від Майдану Незалежності до провулку Володимирського); Еспланадна; Рогнідинська (від Шота Руставелі до Еспланадної); Шота Руставелі (від Рогнідинської до Басейної).

Столична ДАІ звертається з проханням до киян та гостей міста із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з обмеженням дорожнього руху. Також прохання до водіїв - не виїжджати на особистому транспорті без нагальної потреби та по можливості користуватися громадським транспортом.