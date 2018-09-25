Цієї зими 424 одиниці техніки прибиратимуть столицю від снігу – КМДА

Усі транспортні підприємства Києва готові до осінньо-зимового періоду на 95%.

Усі транспортні підприємства Києва готові до осінньо-зимового періоду на 95%. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов під час розширеного засідання колегії КМДА, звітуючи про стан підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

«Проаналізувавши минулорічний осінньо-зимовий період, було прийняте рішення змінити графік перезмін КП ШЕУ районів. Цього сезону перезміни проводитимуться о 10:00, що забезпечить максимальну ефективність під час прибирання міста від снігу в години пік», – зазначив Сергій Симонов.

Уже цього року до початку осінньо-зимового періоду планується збільшення парку снігоприбиральної техніки до 424 одиниць.

Також, проаналізувавши роботу комунальних підприємств столиці, Департамент транспортної інфраструктури розробив єдині схеми (карти) очищення від снігу внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів та зупинок громадського транспорту із визначенням меж відповідальності між КП «ШЕУ районів», КП «УЗН районів», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду районів» та КП «Київпастранс».

«На сьогодні вже закінчується процес перенесення їх в електронний вигляд. Це дозволить більш чітко і ефективно відпрацьовувати прибирання снігу кожному з вищезгаданих комунальних підприємств», – зазначив Сергій Симонов.

Окрім цього, директор Департаменту транспортної інфраструктури вказав на потребу осучаснення методів очищення міста у осінньо-зимовий період. Для цього комунальній корпорації «Київавтодор» необхідно закупити мобільні снігоплавильні установки, придбати 12 універсальних машин для розподілу рідких реагентів та 12 установок для їх приготування. Ця техніка допоможе пришвидшити виконання протиожиледних заходів, а також ефективно здійснювати роботу із прибирання снігу, особливо у центральних районах міста.