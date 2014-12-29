На одній з вулиць Києва встановлять "теплі перила" з підігрівом

На одній з центральних київських вулиць будуть встановлені "Теплі перила", які зігріють кожного перехожого. Ідея створення таких поручнів належить польській художниці Ельжбеті Яблонській, а її втіленням зайнявся архітектор Іван Мельничук, повідомляє Mainpeople.

Вартість проекту складає близько 20 тис. євро.

"На його створення збиралися кошти в Польщі і в Україні. Ми плануємо обладнати перила спецобладнанням, яке буде їх нагрівати до температури +28 ° С. Також будуть встановлені датчики, які будуть вимикати електрику вночі, коли вулицями ніхто не ходить . Ну і, звичайно ж, в теплу пору року перила підігріватися не будуть. Ми вже подали техумови проекту в "Київенерго", і отримали від них схвальну відповідь", - розповів Іван Мельничук.

Наразі ще не відомо, коли нові перила стануть теплими. Обіцяють, що вже до кінця зими, однак, не виключено, що підключення перенесуть на наступний рік.

"Ми працюємо над реалізацією цього проекту вже 2 роки. А зараз вийшли на фінальну стадію: зібрана вся дозвільна документація, і перила ми встановимо вже до 14 січня. Першу секцію, довжиною 6 м, встановимо в цей четвер", - розповів Іван Мельничук.

Загальна протяжність перил складе 112 м, вони будуть з нержавіючої сталі. "Кожна людина, піднімаючись по крутій вуличці, зможе зігріти свої руки від холоду. Допитливі громадяни також зможуть почитати вірші і міні-розповіді українських письменників і поетів, які ми нанесемо на перила за допомогою спеціальної лазерного гравіювання. Перила будуть поділені на секції, розділені стійками: на них будуть вигравірувані ім'я та прізвище письменника, а їхні твори будуть нанесені поверх кожної секції, щоб було зручно читати. Шрифт вибирали на конкурсі серед київських студентів", - додав архітектор.