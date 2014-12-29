Киян попереджають про сильний снігопад, який накриє столицю сьогодні

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у столиці значно посилиться швидкість вітру. Знизиться температура повітря до 8-13 градусів морозу вдень та 13-17 – вночі. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Метеорологи також наголошують на можливості інтенсивного снігопаду, що може значно ускладнити рух на дорогах.

Міська влада звертається до столичних водіїв із проханням бути особливо обережними в ці дні на дорогах, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, зокрема, тримати дистанцію та не перевищувати швидкість, а, за можливості, обмежити використання індивідуального автотранспорту, щоб не створювати затори. Крім того, у КМДА звертають увагу автовласників на необхідність паркувати автомобіль так, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

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У столиці також відбувається суттєве зниження температури повітря. Влада просить мешканців міста не використовувати надмірну кількість електроприладів та вмикати найбільш потужну техніку почергово.