Екс-голова КМДА Попов зайнявся бізнесом і в політику не повернеться

Про це він повідомив журналістам на брифінгу в Комсомольську Полтавської області. "Я зайнявся приватним бізнесом. Я зараз приватний підприємець - відкрив дві компанії. Одна з них займається енергозбереженням", - сказав Олександр Попов.

Другий напрямок - це компанія, яка працює по зовнішньо-економічним зв'язкам. "Її головне завдання - просування українських товарів на європейський ринок",- сказав колишній чиновник.

При цьому на питання про можливості балотуватися на посаду мера Комсомольська чи Кременчука Олександр Попов відповів: "Ні, я не збираюся займатися політикою. Тим більше в цей час. Це не мій час. Я зайнявся приватним бізнесом. Мені це сподобалося",- сказав Олександр Попов.

Як повідомляв УНІАН, Олександра Попова звинувачують у причетності до розгону мітингувальників на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року. 7 лютого 2014 року Печерський райсуд закрив кримінальне провадження і виправдав Олександра Попова. Однак 29 липня суд повернув на дорозслідування в Генеральну прокуратуру кримінальне провадження щодо колишнього голови КМДА.