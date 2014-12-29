У новорічну ніч столичне метро працюватиме до 3:30

У ніч з 31 грудня 2014 року на 1 січня 2015 року роботу Київського метрополітену буде продовжено на 3 години 30 хвилин.

Про це повідомляє сьогодні прес-служба КП «Київський метрополітен». КП «Київський метрополітен» закликає пасажирів під час проїзду в підземці дотримуватись громадського порядку і Правил користування метрополітеном. Читайте такожУ новорічну ніч Україну накриють снігопади і скують морозиЯк повідомляв УНІАН, на Новий рік на Софійській площі Києва гратиме симфонічний оркестр.

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