Власниця будівлі на Рейтарській 8Б спростувала всі звинувачення активістів

За словами Гуляєвої, частина будівлі є на даний час «фактично захопленою невідомими особами під фіктивним приводом.

На місці будівлі на Рейтарській 8Б ніколи не планувалась нова забудова, в планах власників лише відновлення фасаду та покрівлі.

Про це повідомила власниця будівлі Оксана Гуляєва на своїй сторінці у Facebook.

«Цінність будівлі полягає в її автентичності та розташуванні в зоні охорони ЮНЕСКО. Для мене це насамперед слугує гарантією, що у цьому мікрорайоні не передбачається забудова і що будівля буде довготривалим орендним бізнесом. Жодних дозволів, проектів забудови не існує. Це – плід хворої фантазії. Там фізично годі щось побудувати. І цього ніхто ніколи не дозволить! Будівля історична, красива та міцна, і єдине, чого вона потребує – це відновлення фасаду та покрівлі, оскільки затікання води руйнують стіни», - заявила вона.

За словами Гуляєвої, частина будівлі є на даний час «фактично захопленою невідомими особами під фіктивним приводом – нібито будівля перебуває під арештом як «речовий доказ», а свідомі «активісти» її «охороняють»».

«Після захоплення будівлі мені запропонували продати її за півціни, натякаючи, що я вже її втратила. Або скористатись «послугами» інших «активістів», – пише Гуляєва. – Я діятиму виключно у правовому полі і в законний спосіб поверну контроль над захопленими приміщеннями. Будівлю буде відновлено, і цей бізнес обов’язково збереже свою соціальну корпоративну відповідальність», - зазначає власниця.

Гуляєва стверджує, що орендарі після захоплення будинку припинили з нею спілкування. Вони також третій місяць не сплачують орендну плату, хоча до кінця 2018 року для них продовжують діяти пільгові умови.

«До мене в будівлі ніколи не було ні художників, ані галерей чи дитячих студій. 2016 року ми вирішили дати можливість зародитися арт-кластеру, надали власнику галереї своє приміщення для тимчасового розміщення його проектів на неймовірно пільгових умовах. І за це мені тепер добре віддячують…Я на 100% маю законне право володіти цим об’єктом. І якщо вам і далі розповідатимуть щось про «сквот», «речовий доказ» і таке інше - знайте, що це лише цинічна спроба відібрати будинок у власниці», - заявила Гуляєва.

Вона також спростувала, що до будинку мають відношення Олесь Довгий та Роман Насіров.

Нагадаємо, у середині липня громадські активісти заявили, що беруть під контроль будинок на вулиці Рейтарській 8Б, бо його новий власник Роман Насіров намагається виселити мистецькі локації та збудувати на цьому місці новий торгівельний центр.