У Деснянському районі Києва біля АЗС стався вибух

09:56, 29 грудня 2014
Київ
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У Києві біля АЗС у Деснянському районі стався вибух, в результаті якого пошкоджено бетонний паркан АЗС, ніхто не постраждав.

Милиция возбудила дело по факту взрыва / фото УНИАН

Про це повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління (ГУ) МВС в Києві. «28 грудня о 22.10 по спецлінії «102» до чергової частини столичної міліції надійшло повідомлення про те, що нібито щось вибухнуло неподалік АЗС», - йдеться в повідомленні.

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«На місце негайно направили найближчі наряди міліції, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь і вибухотехнічну службу», - зазначають у ГУ МВС.

На місці події правоохоронці виявили невеликий отвір у бетонній огорожі.

За попереднім висновком експертів, стався вибух невстановленого предмета, в результаті чого вибуховою хвилею пошкоджено бетонний паркан АЗС. В результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 194 Кримінального кодексу («умисне пошкодження або знищення майна»). Триває слідство.

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