Кличко звернув увагу, що у більшості місцевих рад не вистачає коштів на освітні та медичні субвенції

Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко відкрив ХІV Український муніципальний форум, який відбувається у Тернополі.

«На цьогорічному «Дні Діалогу» ми обговорюємо результати та виклики реформи місцевого самоврядування, бюджетного забезпечення територіальних громад. А також - законодавчого забезпечення житлово-комунального господарства та містобудування», - сказав Кличко.

Він відзначив, що, готуючись до зустрічі, АМУ зібрала близько 200 проблемних питань громад. У тому числі ті, що не були вирішені після минулорічного форуму в Одесі.

«Більшість рад наголошують на тому, що наявними обсягами освітньої та медичної субвенцій не забезпечена потреба в коштах. – Через відсутність адекватних нормативів та формул розрахунку цих обсягів, - сказав голова АМУ. - Розподіл областями між місцевими бюджетами додаткової дотації на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я розцінюється як нерівномірний, необ’єктивний та упереджений, - сказав Кличко.- Коштів місцевих бюджетів не вистачає і для виконання інших переданих державою у 2016-2018 роках повноважень. Зокрема, із здійснення державної реєстрації, з держ-арх-буд-контролю, з надання адмінпослуг, із забезпечення соціальних програм держави, пільгових перевезень», - наголосив Віталій Кличко.

Він відзначив, що таким чином не дотримується норма статті 142 Конституції України, згідно з якою витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою. «Це тривожна ситуація, і її треба вирішувати», - сказав голова АМУ.

Він також зазначив, що парламент нарешті ухвалив закон, що надає повноважені органам місцевого самоврядування навести лад у сфері паркування. «Але! Знову ж таки, тепер ми очікуємо швидкого прийняття підзаконної бази для його реалізації. Без якої закон, як належало 27 вересня, не запрацює!», - відзначив Кличко.

Він також наголосив на важливості ухвалення потрібних на місцях законів - «Про житлово-комунальні послуги», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та інших.

«Але ми не можемо скористатися наданими нам можливостями, бо досі відсутні передбачені цими законами підзаконні акти. І, я переконаний, ми ж не в гру граємося! Якщо є закон – повинні бути всі необхідні механізми для його втілення!» – наголосив голова АМУ.

Кличко відзначив і проблему реформування служби в органах місцевого самоврядування.

«Вирішення цього питання вже два роки як “зависло” з незрозумілих для нас причин. – наголошує Кличко. Щодо умов праці держслужбовців закон ухвалили. А на владу на місцях махнули рукою? Це несправедливо і не сприяє ефективній роботі», - сказав Віталій Кличко.

Голова Асоціації міст України привернув увагу уряду, парламенту і до перспектив реформи з децентралізації.

«Вона поступово вже приносить результати територіальним громадам. Разом з тим, є гостра потреба в закріпленні її засад у Конституції України. - Щоб не було відкату реформи та скасування її досягнень у майбутньому. Адже частина політичних сил, які претендують на владу, націлена на централізацію. Цього не можна допустити!» – наголосив Кличко.

У «Дні діалогу» в Тернополі беруть участь також прем‘єр-міністр України, члени уряду, народні депутати, Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Андреас Кіфер, спеціальний посланник Уряду ФРН з питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні Георг Мільбрадт, міжнародні експерти.