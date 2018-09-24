Кличко розмістив відео і нагадав, що Київ готується до конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC)

На конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC) у Києві очікують понад 700 учасників зі 160 країн світу.

Мер столиці Віталій Кличко у соціальній мережі Facebook розмістив відеоролик, що анонсує 56-ий конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC), який у Києві відбудеться вперше. Велика спортивна подія триватиме з 30 вересня по 5 жовтня.

«Друзі! Україна, Київ готується вперше приймати конгрес Всесвітньої боксерської ради. До нас приїдуть легенди світового боксу, чинні чемпіони світу, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери, - написав Кличко. - Свою участь у конгресі підтвердили такі легенди боксу, як Леннокс Льюіс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес та інші. Отже, з 30 вересня по 5 жовтня Київ стане боксерською столицею!», - відзначив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що на конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC) у Києві очікують понад 700 учасників зі 160 країн світу.

Ініціатором проведення конгресу в столиці України став вічний чемпіон WBC, мер Києва Віталій Кличко.