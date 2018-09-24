Київ планує використовувати технології Гренобля для консервації знахідок на Поштовій

Після завершення археологічних досліджень на Поштовій площі буде оголошено міжнародний конкурс на створення музею на цьому місці.

Київ планує використовувати технології лабораторії ARC Nucle art (Гренобль, Франція) для консервації артефактів, що вже виявлені та будуть знайдені в подальшому під час розкопок на Поштовій площі.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Вчора з відрядження до Гренобля повернулася наша делегація під головуванням директора Департаменту охорони культурної спадщини Олександра Никоряка. Головне з почутого – в лабораторії Гренобля нам готові допомагати, ділитися досвідом і техніками. Ми неодноразово чули від різних експертів про те, що в Україні і чи не в усьому світі немає технологій консервації деревини, яку було знайдено на Поштовій, проте ми знайшли спеціалістів. У рамках відрядження працівники лабораторії ознайомили нашу делегацію з усіма існуючими технологіями консервації археологічної деревини, продемонстрували усі етапи цього непростого процесу, в тому числі й застосування радіоактивного випромінювання. Вони готові не тільки ділитися технологіями, але взяти на стажування наших фахівців», – повідомив Валентин Мондриївський.

Заступник голови КМДА додав, що, в свою чергу, працівники лабораторії ARC Nucle art також завітають до Києва і відвідають місце розкопок на Поштовій площі та ознайомляться з планами щодо створення Центру консервації предметів археології, дадуть свої поради та рекомендації.

«Давайте не будемо забувати, що в Києві не одне місце розкопів, де знайдені артефакти, які ніхто не в змозі консервувати. Саме для цього рішенням Київради передбачено створення Центру консервації предметів археології. Нагадаю, це буде єдиний в Україні подібний Центр», – сказав Валентин Мондриївський.

Він повідомив, що після завершення археологічних досліджень буде оголошено міжнародний конкурс на створення Музею на Поштовій площі.

«Позиція міського голови та його команди щодо створення музею на Поштовій визначена ще у 2015 році – музею бути і крапка. А от вирішувати, яким йому бути, мають експерти музейної справи, історики, архітектори та археологи», – додав заступник голови КМДА.

Валентин Мондриївський також нагадав, що місто Гренобль вже було взірцем для Києва у іншій сфері.

«Коли ми тільки почали проваджувати реформу у сфері розміщення зовнішньої реклами, то Гренобль також був серед міст, з яких ми брали приклад. Тоді мер містечка із населенням трошки більше 160 тисяч оголосив про заборону розміщувати на вулицях будь-які види зовнішньої реклами, а на місцях демонтованих конструкцій влада міста запланувала висадити дерева. Думаю, нам треба взяти на озброєння ідею з деревами», – підсумував Валентин Мондриївський.

Нагадаємо, Рішення про створення музею на Поштовій площі було прийняте ще у 2015 році.

21 червня Київрада прийняла рішення щодо збереження артефактів, знайдених під час розкопок на Поштовій площі. Рішення «Про організаційно-правові заходи щодо збереження пам’ятки археології місцевого значення «Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва (ХІ-ХІХ ст.) на Поштовій площі в місті Києві» та музеєфікації об’єктів культурної спадщини» підтримали 68 депутатів.

Рішення, серед іншого, передбачає створення комунального закладу «Центр консервації предметів археології» та проведення міжнародного архітектурного конкурсу.

Також у березні поточного року Київська міська державна адміністрація ініціювала та провела за участю міжнародних експертів (ICOMOS, ICOM та ICROM, ЮНЕСКО) конференцію з питань консервації залишків дерев’яних конструкцій та їхнього використання надалі для наповнення експозиції майбутнього музею.