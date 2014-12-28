Кличко анонсував знесення незаконних забудов у столиці після Нового року

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко журналістам в кулуарах парламенту, повідомляє прес-служба Київського міського голови.

”У нас дуже багато незаконних забудов. Інформація для тих хто будує незаконно - слідкуйте, після Нового року ми зноситимемо незаконно зведені будівлі”, - сказав Кличко.

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За словами мера, це стане пересторогою для тих забудовників, які, не отримавши всіх необхідних дозволів та документів, мають намір розпочати незаконні будівництва. ”Тільки радикальними діями ми зможемо вирішити це питання”, - додав він. Водночас, Кличко не став називати ті об`єкти, які підлягатимуть зносу.

”Не треба говорити - треба робити”, - наголосив мер столиці.