На Осокорках під час протесту проти забудови сталися сутички, затримано майже 40 осіб (відео)

Протестувальники виступали проти забудови на Осокорках, оскільки вважають її незаконною.

У Києві на будівельному майданчику на Осокорках сталися сутички між противниками забудови та правоохоронцями, за попередніми даними, затримано близько 40 осіб.

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Про це повідомляє Громадське, посилаючись на речницю Дарницького райуправління поліції Інну Гамалій. Так, мітингувальники виступили проти забудови на Осокорках, оскільки вважають її незаконною. Вони намагалися знести паркан навколо будівельного майданчика, розташованого на проспекті Григоренка, 40. На місце прибули правоохоронці, між ними сталися сутички.

"Приблизно 40 осіб, які грубо порушували громадський порядок та чинили хуліганські дії, доставлені до територіального управляння поліції, де будуть встановлені їхні анкетні дані", - зазначила Гамалій.