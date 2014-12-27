Реформи ДАІ та ППС у Києві розпочнуться 20 січня - МВС

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, поінформували УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Радник міністра наголосив, що це не експеримент, а початок реформ.

«20 січня в місті Києві почнеться перехід і переформатування ДАІ і ППС у єдину патрульну поліцію України», - заявив Шкіряк.

За його словами, зміни торкнуться як візуального оновлення патрульної поліції, так і функціонально вони будуть значно ефективнішими та дієвими.

Шкіряк також повідомив, що будуть застосовуватися досить серйозні принципи професійного відбору.

Читайте такожВ МВС будуть брати співробітників від 18 до 35 років«Не хотів би зараз загадувати терміни, але думаю, що від початку до надання цього якихось реальних об'єктивних ознак - 4-6 місяців, можливо раніше. Ми будемо це робити досить стислий період часу, тому що суспільство вимагає реформ», - повідомив радник міністра.

За його словами, після столиці цей досвід буде відпрацьовуватися в містах-мільйонниках, і крок за кроком - по всій країні.

Як повідомляв УНІАН, ліквідація ДАІ передбачена концепцією і стратегією реформування МВС, а також коаліційною угодою.

24 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у Києві навесні 2015 року замість ДАІ буде створено патрульну поліцейську службу, набір людей на навчання починається 20 січня 2015 року.

«Невдовзі в Києві ДАІ не буде. Буде нова поліцейська патрульна служба. З новими підходами, правилами, новими людьми», - написав він.

«З 20 січня 2015 року почнемо набір людей на навчання в нову патрульну службу Києва. Конкурсний відбір і тестування, три місяці жорсткого тренінгу і навчання – знову тести – і, коли, як вважаю, десь на відсотків 50 пройде всі випробування - одержимо навесні нову патрульну поліцейську службу в Києві», - додав Аваков.

Після Києва такі служби будуть створені по всій Україні.