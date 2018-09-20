У Києві завершують роботу над проектом рекультивації першої черги полігону №5 в Підгірцях

Відповідно до оновленого плану вирішення проблемних питань на полігоні №5, планується здійснити укриття інертним ґрунтом першої карти та поетапне припинення складування на ній сміття.

Проект рекультивації першої черги полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області перебуває на завершальній стадії. Проект виконаний Державним підприємством «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» ім. В. С. Балицького на замовлення оператора полігону – ПрАТ «Київспецтранс». Рекультивація дозволить у перспективі перетворити полігон на екологічно безпечний об’єкт.

У ході роботи над проектом були проведені інженерно-геодезичні та інженерно-гідрогеологічні роботи з отриманням результатів лабораторних досліджень характеристик ґрунтів як в тілі полігону, так і навколо самої карти. Було проведене гідрологічне моделювання для визначення коливань рівнів фільтрату (шкідливої рідини, що утворюється в полігоні в процесі потрапляння туди опадів). Були детально обстежені інженерні системи, зокрема каналізаційно-насосні станції та трансформаторні підстанції, а також будівельні споруди на полігоні.

«Процес рекультивації полігону є досить тривалим і складним, йому передуватимуть роботи з реконструкції. Реконструкція дозволить здійснити пересипку сміття, встановити додаткове обладнання для зменшення рівня фільтрату, а також укріпити дамбу для того, щоб унеможливити потрапляння фільтрату за межі полігону», – сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Відповідно до оновленого плану вирішення проблемних питань на полігоні №5, планується здійснити укриття інертним ґрунтом першої карти та поетапне припинення складування на ній сміття. Лише після цього можливий початок будівельно-монтажних робіт в рамках рекультивації.

Петро Пантелеєв зауважив, що проект рекультивації передбачає цілий комплекс заходів, зокрема влаштування підпірних стінок, дренажних систем для відведення опадів та недопущення виливу фільтрату, газового дренажу, формування технологічних шарів на полігоні тощо.

«Слід розуміти, що навіть після припинення завезення на полігон сміття, він потребуватиме системного нагляду та контролю. І місто бере на себе ці зобов’язання. У результаті проведеної рекультивації ми матимемо безпечну територію вкриту газоном, як відбувається в інших країнах (на фото)», – пояснив заступник голови КМДА.

Також зазначимо, що днями проект рекультивації обговорений на зустрічі із представниками громад сіл, що розташовані поблизу полігону – Підгірців, Ходосівки та інших.

Нагадаємо, 27 жовтня 2016 року Київрада прийняла рішення про закриття 5-го полігону, і за два роки проведена робота для створення альтернативи полігону – сміттєпереробного підприємства. Київ рухається трьома паралельними шляхами, кожен з яких має на меті будівництво сміттєпереробного заводу. Перший – це оголошений 28 серпня конкурс на залучення інвестора. Другий шлях – пропозиція ПрАТ «Київспецтранс» щодо спільного будівництва заводу із муніципалітетом. Третій – це будівництво за кошти міста на ділянках, що сьогодні є придатними для таких заводів.