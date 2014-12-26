У Києві понад 2 години гасили пожежу в пабі GastroRock (фото, відео)

У Києві горів відомий паб GastroRock на вулиці Воздвиженській, що належить ресторатору Дмитру Борисову й розташований на першому поверсі офісної 5-поверхової будівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу надійшло 26 грудня о 12:01.

«За кілька хвилин на місце події негайно прибув перший пожежно-рятувальний. В першу чергу рятувальники провели розвідку та вивели з приміщення усіх людей, які там знаходились. Пожежні відразу передали про підвищений ранг небезпеки, адже вогонь по вентиляційній шахті розповсюдився на технічний поверх та дах будівлі», - йдеться в повідомленні.

О 13.21 пожежу площею близько 250 кв. м було локалізовано. Ліквідували пожежу о 14.14.

За даними ДСНС, пожежникам вдалося не допустити розповсюдження вогню на інші поверхи та розташовані поруч будівлі. Жодна особа під час даної події не постраждала.

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На місці події працювало 15 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 70 чоловік особового складу.

Причини виникнення пожежі встановить слідство, зазначили в ДСНС.