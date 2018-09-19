На конгрес Всесвітньої боксерської ради в Київ приїдуть понад 700 учасників

Серед гостей конгресу - чинні чемпіони світу, легендарні зірки світового боксу, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Свою участь конгресі в Києві підтвердили легенди боксу Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес.

З 30 вересня по 5 жовтня у Києві відбудеться 56-й конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Очікується, що конгрес відвідають понад 700 учасників з 160 країн світу, повідомляється на сайті kiev.klichko.org.

Серед гостей конгресу - чинні чемпіони світу, легендарні зірки світового боксу, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Свою участь конгресі в Києві підтвердили легенди боксу Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес. А також Олександр Усик та його потенційний суперник британець Тоні Беллью. Ініціатором проведення конгресу, який в Україні відбудеться вперше, став вічний чемпіон WBC, міський голова столиці Віталій Кличко.

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Акредитація на 56-й конгрес Всесвітньої боксерської організації (WBC) триватиме до 25 вересня.

Акредитаційна форма

Отримати додаткову інформацію можна за телефоном +38-050-342-92-23 або maksym.rozenko@klitschkoexpo.com.

Видача акредитацій відбуватиметься 28 вересня з 14:00 до 16:00 в Klitschko Expo (вул. Велика Васильківська, 55, НСК «Олімпійський») та 1 жовтня з 8:00 до 9:00 в холі Fairmont Grand Hotel (вул. Набережно-Хрещатицька, 1, стіл з табличкою «Акредитація ЗМІ»).

Наголошуємо, що акредитація надається виключно ЗМІ.