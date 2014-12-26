Київське метро знову зупинялося через самогубця з Луганщини
17:31, 26 грудня 2014Київ
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Сьогодні на Святошинсько-Броварській лінії столичного метрополітену через перебування людини на колії було призупинено рух поїздів.
У метро намагався накласти на себе руки чоловік з Луганщини / Радіо Свобода
Про це повідомляє офіційний сайт Київського метрополітену.
Зазначається, що рух було припинено о 14.31.
«Пасажир стрибнув з метою самогубства перед поїздом, що прибував на станцію. Після зняття напруги з контактної рейки чоловіка – мешканця Луганської області – було вилучено з колії та госпіталізовано», - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, раніше, 13 вересня, в київському метро під поїзд кинулася подружня пара, яка за півтора місяці до того приїхала до Києва з Луганської області.
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