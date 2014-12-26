У Києві можуть перейменувати три вулиці Леніна та вулицю Артема

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Відповідно до доручення Київського міського голови Віталія Кличка та рішення комісії з питань найменувань, з 26 грудня 2014 року стартувало електронне обговорення та збір пропозицій від громадськості стосовно 4-х проектів рішень Київської міської ради про перейменування вулиць у Дарницькому, Деснянському, Солом’янському та Шевченківському районах міста Києва», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, пропонується перейменувати вулицю Леніна у мікрорайоні Бортничі на вулицю Млинівську (від назви річки, що протікає Бортничами), вулицю Леніна у селищі Троєщина – на вулицю Копильщанську (від історичної назви центральної частини селища), вулицю Леніна у мікрорайоні Жуляни – на честь видатного грузинського реформатора та щирого друга України Кахи Бендукідзе.

Крім того, на громадське обговорення виноситься перейменування вулиці Артема на вулицю Січових Стрільців.

Як зазначив києвознавець Михайло Кальницький, Київська міська рада намагалася перейменувати вулицю Артема на честь Січових Стрільців ще у 1997 році, але процес перейменування не був завершений. І якщо перейменування вулиць Червоноармійської та Горького Київрада підтвердила на своєму засідання 13 листопада 2014 року, то, зважаючи на значний суспільно-політичний резонанс стосовно перейменування вулиці Артема, члени Комісії з питань найменувань рекомендували ухвалювати таке рішення тільки після громадського обговорення.

Долучитися до обговорення має змогу кожен мешканець Києва. Задля цього громадське обговорення проходитиме у формі електронної консультації на офіційному веб-сайті КМДА.

Читайте такожУ Києві перейменували 10 вулиць і площ та присвоїли назви безіменнимВідтак, на офіційному сайті Київської міськдержадміністрації, а саме: у рубриці «Е-МІСТО» – «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів», кожен зареєстрований користувач порталу має змогу залишити свій «голос» – погодитися/не погодитися з запропонованими проектами, висловити свої пропозиції, зауваження, оприлюднити власну редакцію проекту рішення.

Триватиме громадське обговорення два місяці, до 26 лютого 2015 року.

Після завершення обговорення усі отримані пропозиції та зауваження будуть передані до Київської міської ради для ухвалення відповідного рішення, зазначається в повідомленні.