Мер Києва Кличко виступить на Форумі з питань зовнішньої торгівлі в Німеччині

Цьогорічною темою форуму є "Світова торгівля в умовах глобальних змін".

Мер Києва Віталій Кличко виступить на Х форумі з питань зовнішньої торгівлі землі Північний Рейн-Вестфалія, який відбудеться 20 вересня у німецькому місті Аахен.

Найбільший захід у галузі зовнішньої торгівлі землі Північний Рейн-Вестфалія, що цього року збереться вдесяте, відвідають близько 1000 учасників, серед яких представники понад 50 промислово-торговельних палат Німеччини, провідних німецьких компаній, що здійснюють зовнішньо-торговельну діяльність, експерти.

Цьогорічною темою форуму є "Світова торгівля в умовах глобальних змін". Відбудуться панельні дискусії та семінари "Митниця 4.0", " "Quo Vadis, бізнес Китаю?", "Brexit: зворотній відлік» та інші.