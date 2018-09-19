У Києві 23 вересня відзначатимуть Свято подяки

В рамках Свята подяки відбудеться фестиваль PODYAKA FEST, локації якого будуть розташовані від вулиці Б. Хмельницького до вулиці Городецького і працюватимуть протягом дня з 11:00 до 22:00.

23 вересня, в Києві, вчергове масштабно відзначатиметься Свято подяки.

Жителі та гості Києва зберуться на головній площі столиці, щоб подякувати Богу за свою країну, за родину, за врожай. Головними хедлайнерами свята будуть голлівудський актор Стівен Болдвін, чемпіон світу з боксу Менні Пак'яо, мотиваційний спікер Нік Холл і екс-соліст групи Delirious Мартін Сміт.

В рамках Свята подяки відбудеться фестиваль PODYAKA FEST, локації якого будуть розташовані від вулиці Б. Хмельницького до вулиці Городецького і працюватимуть протягом дня з 11:00 до 22:00.

Впродовж дня на гостей очікує шоу команди скейтбордистів із США «Untitled Skateboards», виступи байкерів, концертна програма, спортивні змагання, фестиваль вуличної їжі, інтерактивні фотозони, розіграші подарунків та багато іншого.

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Денна програма завершиться флешмобом – встановлення рекорду найдовшого прапора в Україні (довжина прапора - 250 метрів, ширина - 6 метрів). Кульмінацією святкування стане вечірній гала-концерт за участю зірок Голівуду, а також загальна молитва вдячності за Україну.

Очікується, що цьогоріч Свято подяки відвідає близько 300 тисяч гостей.

Таке масштабне святкування Дня подяки відбудеться в Україні вдруге. У 2017 році на Свято подяки до Києва був запрошений легендарний мотиваційний спікер Нік Вуйчич – людина без рук і ніг. Тоді його виступ зібрав на Хрещатику кілька сотень тисяч гостей, а завдяки прямій трансляції захід могли побачити мільйони глядачів з усього світу.

Довідка УНІАН. Свято подяки має християнське коріння i поширене у багатьох країнах світу. В Україні це свято здебільшого відоме як Свято жнив та врожаю, які з давніх-давен святкуються здебільшого в громадах, церквах та родинах. Національного масштабу воно почало набувати після Революції Гідності. Досить популярне Свято подяки в європейських країнах та в Сполучених Штатах Америки.