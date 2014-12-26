Реєстраційна служба Києва відсвяткувала Новий рік за рахунок ресторану - активіст

Вчора, 26 грудня 2014 року, Державна реєстраційна служба Києва святкувала Новий рік. Гроші на свято нібито ніхто із співробітників не здавав.

Про це повідомив активіст Андрій Семидідько на своїй сторінці у Facebook.

"Дійство відбувалося у ресторані. Гроші на свято ніхто з працівників не здавав. Начальник служби Янчук Андрій Миколайович, сказав, що ресторан пригощає службу", - пише він.

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Він стверджує, що секретар начальника цієї служби Бойко Анастасія виклала фото з тортом з корпоративу, але потім видалила її.

"Увага, питання до юристів: участь у цьому святі розглядається як співучасть у корупційному діянні?", - запитує активіст.