Реєстраційна служба Києва відсвяткувала Новий рік за рахунок ресторану - активіст
16:12, 26 грудня 2014Київ
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За словами активістів, гроші на свято ніхто із працівників не здавав.
За словами активіста, Реєстраційна служба відсвяткувала Новий рік / facebook.com/svoi.ua
Вчора, 26 грудня 2014 року, Державна реєстраційна служба Києва святкувала Новий рік. Гроші на свято нібито ніхто із співробітників не здавав.
Про це повідомив активіст Андрій Семидідько на своїй сторінці у Facebook.
"Дійство відбувалося у ресторані. Гроші на свято ніхто з працівників не здавав. Начальник служби Янчук Андрій Миколайович, сказав, що ресторан пригощає службу", - пише він.
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Він стверджує, що секретар начальника цієї служби Бойко Анастасія виклала фото з тортом з корпоративу, але потім видалила її.
"Увага, питання до юристів: участь у цьому святі розглядається як співучасть у корупційному діянні?", - запитує активіст.
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