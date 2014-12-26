Київрада погодила будівництво двох будинків, у яких виділять квартири для потерпілих від "Еліта-Центру"

Київрада погодила будівництво двох житлових будинків за адресами вул. Милославська (Деснянський район) та пров. Платонівський (Солом’янський район), частину квартир у яких передадуть постраждалим в афері «Еліта-центр».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідні проекти рішень проголосували сьогодні на засіданні більшість депутатів.

Обидві земельні ділянки передані КП «Київське інвестиційне агентство» в постійне користування. Перша має площу 0,52 га, друга – 0,26 га. Обидві вільні від забудови.

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Як зазначалось, 7% зведених житлових площ буде передано постраждалим інвесторам «Еліта-центр».

Як повідомляв УНІАН, на початку 2006 року в Києві була розкрита велика афера на ринку нерухомості, в результаті якої, за даними МВС, 1759 громадян стали жертвами групи компаній "Еліта-Центр", представники якої брали у них гроші за оплату нібито будівництва житла. Загальна сума, яку отримали шахраї, оцінюється приблизно в 400 млн грн.